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Muratpaşa Korona timine günlük eğitim

Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadele timi, hijyen ekipleri sokaklara, caddelere çıkmadan önce Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bir araya geliyor ve hem toplum sağlığı hem de kendi sağlıklarını korumak için alınması gereken önlemleri her gün,...

26.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:47
Muratpaşa Korona timine günlük eğitim
Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadele timi, hijyen ekipleri sokaklara, caddelere çıkmadan önce Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bir araya geliyor ve hem toplum sağlığı hem de kendi sağlıklarını korumak için alınması gereken önlemleri her gün, tekrar tekrar gözden geçiriyor.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline gelen korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde Belediye Başkanı Ümit Uysal yönetiminde en küçük bir boşluğa izin vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 11 Mart'ta ilk vakayı bildirmesiyle birlikte başlayan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını arttırarak sürdüren Muratpaşa Belediyesi, 10 arazöz ve gerekli ekipmanlarla donatılmış 74 kişilik bir hijyen ekibi kurdu. Ekip, Kaleiçi gibi kritik notları iki kez olmak üzere, 15 günlük süreçte Muratpaşa'yı baştan sona dezenfekte etti.

"Çalışanlarımızın sağlıklı kalması önemli"

Muratpaşa Belediyesi, gerektiği anda yeni ekipler oluşturmak için salgın dolayısıyla kapanan belediye birimlerinde görevli çalışanlarını hazırda tutarken ilçedeki parklardan bankamatiklere, cadde ve sokaklara ve kamu kurumlarına her yeri temizleyip dezenfekte eden ekipler güne ASSİM'de toplantıyla başlıyor. Ekipler, her gün iş güvenliği uzmanı Mehmet Akmeşe'ye toplum sağlığıyla birlikte kendi sağlıklarını korumak için alınması gereken tedbirleri tek tek gözden geçiyor. Kullanılan maskeler, giydikleri özel kıyafetler ve ekipmanlar kontrol ediliyor ve tüm bunların tamamlanmasının ardından ekipler sokağa çıkıyor.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak bu süreçte her anlamda sahada olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bunu ödünsüz bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için çalışanlarımızın sağlıklı kalması bizim için çok önemli. Bu anlamda da gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

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