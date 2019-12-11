Haberler » Güncel » Muratpaşa kreşlerinde 3 yeni program - Haber

Muratpaşa kreşlerinde 3 yeni program

Muratpaşa Belediyesi, 5 farklı mahallede bulunan kreşlerinde başlayacak oyun terapisi, mahremiyet eğitimi ve sağlıklı beslenme programlarının tanıtımını 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde gerçekleştirdi.

11.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:04Muratpaşa kreşlerinde 3 yeni program
Belediyesi, 5 farklı mahallede bulunan kreşlerinde başlayacak oyun terapisi, mahremiyet eğitimi ve sağlıklı beslenme programlarının tanıtımını 10 Dünya İnsan Hakları Günü'nde gerçekleştirdi. Belediye kültür salonunda gerçekleşen tanıtımda programlarının ilk dersleri yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Soğuksu-Bayındır Mahallelerinde bulunan 560 öğrenci kapasitesine sahip kreşleri, 3 yeni programa başlıyor. Çocuklarının bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyunla ortaya koymayı amaçlayan oyun terapisi, cinsel eğitimin yanı sıra çocukların sosyal hayat içinde kendi özel alanını koruması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içeren mahremiyet eğitimiyle birlikte sağlıklı beslenme programları 5 kreşte birden başladı.

Programlarının tanıtımı ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım derslerinde Kıvılcım Selen Sayar, oyun terapisi ve mahremiyet eğitimini anlatırken Tuğba Baysal ise çocuklarının sağlıklı beslenmesinde nelere dikkat edilmesi, nelerden kaçınılması gerektiğini dinleyicilerle paylaştı. - ANTALYA

Muratpaşa, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12 Hakkari özel harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 3 yaralı - Haber
13:12 Doğu Biga Madencilik'te 200 çalışanın iş akdi feshedildi - Haber
13:11 Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar müzede ilk kez sergileniyor - Haber
13:06 Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak - Haber
13:06 Mersin'de göçün oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:16:33