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Muratpaşa Meclisi, virüs gündemiyle olağanüstü toplanacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla belediyenin sürdürdüğü mücadelede alınacak ek tedbirler için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

19.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:51
Muratpaşa Meclisi, virüs gündemiyle olağanüstü toplanacak
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla belediyenin sürdürdüğü mücadelede alınacak ek tedbirler için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Muratpaşa Belediye Meclisi, korana virüs gündemiyle Cumartesi saat 10.00'da belediye kültür salonunda toplanacak.

Başkan Uysal, yeni alınacak kararla ilgili olarak belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Belediye meclisi, Muratpaşa'nın cadde ve sokaklarıyla birlikte park alanları ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri'ne ek bütçe verilmesiyle birlikte virüsle mücadelede kullanılmak üzere iç borçlanmaya gidilmesini karara bağlayacak. Meclis, Cumartesi saat 10.00'da belediye kültür salonunda toplanacak.

Başkan Uysal'la birlikte 38 üyesi bulunan Muratpaşa Belediye Meclisi'nin toplantı salonu da virüs önlemleri çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Toplantı öncesi dezenfekte edilecek salonda meclis üyeleri, sosyal mesafe uygulaması kapsamında birer metre aralıklarla oturacak. İzleyicinin alınmayacağı salona sadece toplantıyı takip etmek isteyen basın mensuplarının girişine izin verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

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