Muratpaşa, Özel Çocuklara Spor Tesislerinin Kapılarını Açtı

Muratpaşa
Belediyesince engelli, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara spor tesislerinin kapıları açıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü arasında, spor tesislerinden korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar, engelliler ve yaşlıların da yararlanması için hazırlanan işbirliği protokolü imzalandı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
'ın da katıldığı imza törenine, İl Müdür Vekili ve Kulüp Başkanı Talip Türkcan, Çocuk Evi sorumlusu Havva Toraman, Kulüp yüzme branş sorumlusu Fatma Oya Öztürk ve kulüp sporcuları katıldı.
Uysal, burada yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Çocuk Evlerinde kalan çocukların Süleyman Erol
Yüzme Havuzu ve belediyenin diğer spor tesislerini kullanmasını düzenleyen protokolün imzalanmasıyla başlayan işbirliğinin bugün gelişerek devam ettiğini ifade etti.
Antalya Valiliği,Muratpaşa
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:17