Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretime geçti.

30.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:08
Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu
Antalya 'da Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretime geçti. Bir yanda 3 boyutlu yazıcılar çalışırken Muratpaşa Belediyesi öğretmenleri de hazır malzemeden maske yapıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "2 bin 150 tane üretip başta sağlık çalışanları olmak üzere risk altındaki meslek gruplarına dağıttık. Talep 10 binin üzerinde, maksimum hızla üretime devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim sınıflarında kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretiminde seri üretimi geçti. Bir yanda 3 boyutlu yazıcılar çalışırken belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinden üniversite hazırlık kurslarına tüm eğitim kurumlarında yer alan öğretmenleri de hazır malzemeden maske üretimine başladı.

Kolektif üretim hareketi '3 Boyutlu Destek' grubunun Antalya oluşumu da üretime katkı sağlarken 3 gün içinde üretilen 2 bin 150 siperlikli maske başta hastaneler olmak üzere risk altındaki meslek çalışanlarına dağıtıldı.

"Boşluklaı doldurmaya çalışıyoruz"

Belediye Başkan Ümit Uysal da Muratpaşa'nın önemli sağlık kurumlarından birine maskelerin teslim edilmesine nezaret etti. Hastane yetkilileriyle korona virüs salgınıyla Antalya ve Muratpaşa özelinde devam eden mücadele hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Uysal, tıpkı cadde ve sokakların ilaçlanması ve dezenfektasyonunda olduğu gibi Muratpaşa Belediyesi olarak boşluk hissedilen alanları doldurmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, siperlikli maskelerinde özellikle sağlık çalışanları için kritik önemde bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "ASSİM'de 3 boyutlu yazıcılarla başlayan, 3 Boyutlu Destek Antalya oluşumunun da katıldığı siperlikle maske üretimini şimdi seri halde gerçekleştiriyoruz. Destek eğitim kurs merkezlerimizde, robotik ve kodlama eğitimlerinde ve üniversiteye hazırlık kurslarımızda görev alan öğretmenlerimiz ASSİM'de siperlikli maske üretiminde çalışıyor. 3 gün içinde 2 bin 150 tane ürettik ve dağıttık. Ancak talep 10 binin üzerinde. Antalya ve Türkiye'nin birçok noktasından talep geliyor. Sıraya koyup maksimum hızla üretime devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarına kartı sağlayabilmiş olmaktan mutluyuz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, üretimini gerçekleştirdiği siperlikli maskeleri, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi ve Yaşam Hastaneleriyle birlikte sağlık ocaklarının yanı sıra Muratpaşa Kaymakamlığı ve Muratpaşa Belediyesi'nin hijyen ve evde bakım gibi salgınla mücadelede sahada çalışan personeline dağıttı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Samsun'da 65 yaş üstü vatandaşlara evde sağlık ve temizlik hizmeti - Haber 17:04: Afganistan'da Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü - Haber 17:03: Gökhan Yılmaz, semt pazarlarında alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi - Haber 17:02: Tunceli'de karantina altına alınan köyde giriş çıkışlar kapatıldı - Haber 17:02: Mersin'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber