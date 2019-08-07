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Muratpaşa Sosyal Yardım Merkezi'nde kıyafet yardımı

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nde, temizlenen, ütülenen binlerce kıyafet, bayrama hazırlanan ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor.

07.08.2019 11:23 Muratpaşa Sosyal Yardım Merkezi'nde kıyafet yardımı
Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nde, temizlenen, ütülenen binlerce kıyafet, bayrama hazırlanan ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Vatandaşlar, Meydankavağı Mahallesi Değirmenönü Caddesi'ndeki Sosyal Yardım Merkezi'nden diledikleri kıyafetleri alabilecek.

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardım Merkezi'nde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar; Meydankavağı Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde hizmet veren Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nde diledikleri kıyafetleri alabilecek.

Meydankavağı Mahallesi'nde hizmet veren Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nde; temizlenen, ütülenen binlerce kıyafet, bayrama hazırlanan ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Sosyal Yardım Merkezi'nde; ayakkabıdan tişörte kadar her çeşit kıyafet bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Kurban Bayramı, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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