Muratpaşa'ya Engelsiz Oyun Parkları Gelecek

Kaynak: İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bedensel farklılıklarından dolayı Muratpaşa'da hiç kimsenin eve hapsolmasına, toplumsal hayatın dışında kalmasına razı olmayacaklarını belirterek yeni dönemde parklardaki oyun alanlarının her çocuğun erişimine imkan tanıyacak şekilde düzenleneceğini, çocukların bir arada olacağı yeni oyun alanları yapılacağını söyledi.Başkan Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'le birlikte Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti.Başkan Uysal'ın ilk durağı Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çam tarafından karşılanan Başkan Uysal, burada, derneğin yürütücüsü olduğu Muratpaşa Belediyesi'nin de eşbaşvuran olarak yer aldığı SivilAnt - Antalya Sivil Toplum Platformu projesinin önemine dikkat çekti. Başkan Uysal, projenin sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi, sivil araştırmaları desteklemeyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmeyi amaçlayan yapısıyla Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, "Birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi."Engelsiz Kafe, sizin iradeniz olmasa sürdürülemezdi"Başkan Uysal'ın bir sonraki adresi ise Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Mehmet Karavural, Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte oluşturduğu Engelsiz Kafe'nin kendileri için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Türkiye'nin birçok noktasında farklı engel gruplarına yönelik kafe ve yaşam merkezi gibi yerler olduğunu belirten Karavural, "Engelliler için ayrılmış yerler ihtiyaç olabilir ancak nihayetinde kapalı kutu. Siz, farklı engel gruplarını aynı anda bir arada olacağı, diğer bireylerle kendisini eşit hissedeceği bir yer oluşturdunuz. Engelsiz Kafe, sizin iradeniz olmasa sürdürülemezdi" diye konuştu.Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yılın engelli dernekleriyle verimli bir çalışma dönemi olduğunu belirtti. Turunç Masa üzerinden 7 gün 24 saat engellilere yönelik hizmet verirken falez kıyı bandında 8 dönüm bir alanda kurulan Engelsiz Kafe'nin alanında Türkiye'nin en nitelikli yerlerinden biri haline geldiğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik çalışmalarında sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığını temel kavramlar olduğunu belirten Başkan Uysal, Muratpaşa'da bedensel farklılıklarından dolayı kimsenin eve hapsolmasına, toplumsal hayatını dışında kalmasına razı olmayacaklarını söyledi.Yeni dönemde de bu hedef doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini aktaran Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yıl içinde oluşturulan 800 dönüm yeni park alanında tematik çalışmalar gerçekleştireceklerini anlattı. Başkan Uysal, "Bu dönemde parklardaki oyun alanlarımız, bedensel farklılıklar nedeniyle yaşanabilecek erişim kısıtlılıkları açısından gözden geçirilecek" dedi.Bu süreci Antalya'daki engelli dernekleriyle birlikte planlamayı istediklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:"Parklarımızdaki oyun alanlarında engelli ve engelsiz çocuklarımızın bir arada vakit geçirmelerini hedefliyoruz. Muratpaşa'da her çocuğumuza her alanda eşit fırsatları sunmak bir kamu kurumu olarak belediyemizin de görevi. Bunun için sivil toplum kuruluşlarımızla parklarımızda erişim eksikliklerinin listesi hazırlamayı ardından çocuk oyun alanlarında düzenlemeler ve yeni, erişilebilir oyun alanları inşa etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca belediyemizin internet sitesi ve bağlı mobil uygulamaları üzerinden de Muratpaşa'mızda tüm çocuklar için erişilebilir oyun alanlarının adreslerini de dijital haritalar üzerinde göstereceğiz. Kısaca her anlamda erişilebilir oyun alanları oluşturmuş olacağız."Başkan Uysal, yeni dönemde işitme ve görme engelli bireylerin istek ve şikayetlerini sesli veya görüntülü mesajlarını iletebilecekleri Turunç Masa bünyesinde özel bir hat oluşturacaklarını söylerken görme engelli bireyler için bir sesli kütüphane oluşturacaklarını da sözlerine ekledi. - ANTALYA