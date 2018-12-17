Muratpaşa Zirveyi Zorluyor

Muratpaşa
Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarının son maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ni 26-24 yendi. Muratpaşa bu galibiyetinin ardından puanının 14'e yükselterek ilk yarıyı lig 3'üncüsü olarak tamamladı.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Süper Lig'de ilk yarının son maçında, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Maçta Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Kulüp Başkanı Murat Şimşek de tribündeki yerlerini alırken Paşanın Melekleri, karşılaşmaya hızlı başladı. Maçta henüz 10 dakika dolmadan rakibinin mola almak zorunda bırakan Muratpaşa Belediyespor, ilk yarıyı 15-11 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında konuk takım oyunda etkili olmaya çalışırken Muratpaşa Belediyespor kalecisi Merve Durdu'nun üst üste yaptığı kurtarışlarla İzmir temsilcisinin maça ortak olmasının önüne geçti. Muratpaşa Belediyespor, sahadan 26-24 galip ayrılırken kaptan Yeliz Özel
, 7 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Karşılaşmada Döne Gül Bozdağan'ın 6, Yasemin Şahin ve Yağmur Toprak'ın 5'er gol attı. Bu galibiyetin ardından Paşanın Melekleri 14 puanla ligde ilk yarıyı 3'üncü tamamladı. - ANTALYA
İzmir Büyükşehir Belediyesi,İzmir,Muratpaşa
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:05