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Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başaksporu 27-28 yendi.

13.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:50Muratpaşalı kadın hentbolcular galibiyetle başladı
Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Başaksporu 27-28 yendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakmazken zorlu maçta kaptan Diğdem Hoşgör, oyunuyla öne çıktı.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaştı. Mardin Artuklu Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İsmail Doğan ve Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetirken Belediye Başkanı Uysal ve kulüp yöneticileri zorlu deplasmanda takımı yalnız bırakmadı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta, ilk yarıyı ev sahibi takım 12-10 önde tamamladı. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Muratpaşa skoru eşitlese de Mardin, son 20 dakikaya 3 sayı önde girmeyi başardı. Ancak takımın deneyimli isimi kaptan Diğdem Hoşgör, oyuna ağırlığını koydu ve takımını son dakikaya 27-27'lik skorla taşıdı. Maçın son dakikasında golü bulan Paşanın Melekleri, rakibi son hücumdan sonuçsuz dönünce nefes kesen maçı 27-28 kazandı. - ANTALYA

Muratpaşa, Mardin, Spor

Kaynak: İHA

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