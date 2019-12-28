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Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı

Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019-2020 döneminde üreticiden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldığı bildirildi.

28.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:54 Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı
Tarım Satış Kooperatifi'nin 2019-2020 döneminde üreticiden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldığı bildirildi.
Kooperatif Başkanı Kahraman Koçer, yaptığı açıklamada, Mürefte, Hoşköy, Eriklice, Şarköy, Kirazlı, Tepeköy, Çınarlı, Gaziköy, Güzelköy ve İğdebağları alım merkezlerine 1 Kasım 2019 tarihinde başlayıp 15 Aralık 2019 tarihinde sona eren alım kampanyası sonunda üreticilerden 3 milyon 637 bin 816 kilo ürün aldıklarını söyledi.
Koçer, "Bu yıl kurak olmasına rağmen kooperatif olarak hedeflediğimiz ürünü aldık. Yağ fabrikalarında alım ve yağ sıkma işlemi devam ediyor." dedi.

Mürefte, Zeytin, Güncel

Kaynak: AA

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