11 Nisan - 28 Temmuz tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak sergi, çalışmalarını Çin'de sürdüren on üç sanatçının güncel sanat pratiklerinde mürekkebin rolünü inceliyor.

Pera Müzesi, ilkbaharı "Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar" sergisi ile karşılıyor. Sergi, mürekkebin temsil ettiği kültürel kimliğin kaynağını incelemeye alırken, sanatçıların mürekkep resim geleneğinin özüne yönelik arayışlarına odaklanıyor. Bu arayışları zenginleştirme ve genişletme amacı güden serginin küratörlüğünü Çin güncel sanatı konusunda uzman küratör ve sanat eleştirmeni Karen Smith üstleniyor. Sergide, Çin'in farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan on üç sanatçının, mürekkep sanatının odaklandığı konuları ele alan otuzu aşkın eseri bir araya geliyor. Manzara, doğa ve kaligrafi gibi konulara güncel bir bakışla yaklaşan eserler, resim, fotoğraf, yerleştirme ve video yerleştirme gibi farklı mecralarda karşımıza çıkıyor. Çin kültürel mirasının kendi sanatlarına yansımaları üzerinden mürekkeple ilişki kuran sanatçılar arasında Chen Guangwu, Chen Haiyan, Li Ming, Liang Wei, Luo Yongjin, Qiu Anxiong, Sun Yanchu, Tang Bohua, Xu Bing, Xu Hongming, Xing Danwen, Jian-Jun Zhang, Zhou Fan bulunuyor.

"Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar" sergisinde yer alan yapıtların, kâğıt, fırça ve mürekkep gibi geleneksel malzemelerin kullanımından öte, mürekkebin kültürel ruhunu öne çıkarttığını vurgulayan küratör Karen Smith, sanatçıların bu ruhu günümüze uyarladıklarını, manipüle ettiklerini veya yapısöküme uğrattıklarını vurguluyor. Bu sanatçıların mürekkebe, fiziksel dünya ve mekânının bedenle olan ilişkisini anlamanın bir yolu olarak baktığını ifade eden Smith, böylelikle, uygarlık tarihi boyunca Çin kültürünün dinamik nabzı olmuş mürekkebe dair gelecek olasılıklara katkıda bulunduklarını sözlerine ekliyor.

Mürekkep sanatına güncel bir yaklaşım sunan sergi, 28 Temmuz 2019 tarihine kadar izlenebilir.

Pera Müzesi Salı'dan Cumartesi'ye 10:00 - 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! "Uzun Cuma"larda müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. "Genç Çarşamba" günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

Kaynak: Bültenler