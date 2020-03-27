Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı.
27.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:29
Ukrayna 'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı. Mürettebat otobüs ile götürüldü. Mürettebatının karantinaya alındığı gemi havadan görüntülendi.
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.
Mürettebatının karantinaya alındığı gemi ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.
Mürettebatının karantinaya alındığı gemi ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler: Haydarpaşa, Ukrayna, 3. Sayfa