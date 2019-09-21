Muriç: derbide taraftarımıza bayram havası yaşatacağız

"Burada uzun yıllar oynayıp efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum"

"Emre ağabeyi tartışmaya gerek yok"

"Falcao kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, – Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, "Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim herkes ister" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Vedat Muriç, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İlk golü yedikten sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun tamamen bizdeydi iyi mücadele ettik sonunda golde geldi. Mutluyuz önümüzde derbi var umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.

"Bireysel performansımı konuşmak istemiyorum" diyen Muriç, "Sonuçta takım kazanırsa birey ortaya çıkar. Elimden geldiği kadar takıma gol olsun asist olsun ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum" dedi.

"BURADA UZUN YILLAR OYNAYIP EFSANELERİ ARASINA YAZDIRMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamak istediğini söyleyen Muriç, "Dünyadaki her kulüp her scout her yerde futbolcu izliyor bunların olması normal. Geçen senede 10 hafta kala da Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive ediyor. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe. Burada uzun yıllar oynayıp efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"ONU TARTIŞMAYA GEREK YOK"

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Muriç, "Emre ağabey performansını, kariyerini tartışmaya gerek yok. Sahada olması ekstra bir güç. Onun performansını görünce biz de ister istemez son damlamıza kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Emre ağabey kendini bu kulübün efsanelerine yazdırmış biri. Onun sahada olması büyük avantaj. Bize çok katkı sağlayacak, inşallah sakatlıksız bir sezon geçirir" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA BAYRAM HAVASI YAŞATACAĞIZ"

Bu maçı atlattıklarını ve bunun motivasyon açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Muriç, "Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim herkes ister. O sahada takımımım için ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. İnşallah derbide gol bana da nasip olur" diye konuştu.

"FALCAO KENDİNİ KANITLAMIŞ DÜNYA ÇAPINDA BİR FORVET"

"Ben hiçbir zaman gol hedefi koymadım" diyen Muriç, "Hedefe ulaşırsam sonra kendimi rölantiye alacakmışım gibi hissediyorum. Elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. Falcao kendini kanıtlamış, dünya çapında bir forvet. Ben Fenerbahçe için o Galatasaray için ter döküyor" açıklamasında bulundu.

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Vedat Muriç'in açıklamaları