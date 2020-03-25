Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
25.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:58
Fenerbahçe 'de forma giyen futbolcular Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'ye iki oyuncudan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve deneyimli savunmacısı Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. İki futbolcunun da menajeri olan Haluk Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muriqi ve Aziz'in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, daha önce bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. - İSTANBUL
Fenerbahçe'ye iki oyuncudan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve deneyimli savunmacısı Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. İki futbolcunun da menajeri olan Haluk Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muriqi ve Aziz'in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, daha önce bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler: Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor