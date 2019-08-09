Haberler» Spor» Haber

Murray kortlara dönüyor

Sakatlığı nedeniyle 7 aydır kortlardan uzak kalan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, gelecek hafta Cincinnati Masters'ta mücadele edecek.

09.08.2019 21:40 Murray kortlara dönüyor
Sakatlığı nedeniyle 7 aydır kortlardan uzak kalan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, gelecek hafta Cincinnati Masters'ta mücadele edecek.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ilk turda İspanyol Roberto Bautista Agut'ya yenilen ve kalçasındaki sakatlık nedeniyle tenisi bırakma noktasına kadar gelen 32 yaşındaki Murray, geçirdiği operasyon ve rehabilitasyon döneminin ardından kortlara dönüyor.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 11-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Cincinnati Masters'ta tek erkeklerde şampiyonluk kovalayacak.
Klasmanda 325. sıraya kadar gerileyen eski dünya 1 numarası Murray, ABD'deki turnuvaya özel davetiye ile katılacak.

Andy Murray, Avustralya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:20   Gençlerbirliği kupasını aldı
22:19   TSYD Ankara kupası Gençlerbirliği'nin oldu
22:17   47. Folkart TSYD Ege Kupası Menemenspor'un
22:12   Futbol: TSYD Ankara Kupası
22:00   Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
21:56   Altınordu - Menemenspor (EK FOTOĞRAFLAR)
21:50   Kasımpaşa, sezon hazırlıklarını sürdürdü