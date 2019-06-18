18.06.2019 09:50
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Mursi defnedildi

Mursi defnedildi

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sabah saatlerinde defnedildiği öğrenildi.

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sabah saatlerinde defnedildiği öğrenildi. Mısır güvenlik kaynakları, Hamas Hareketiyle işbirliği yaptığı için yargılandığı mahkemede duruşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesinin Kahire'nin kuzeydoğusundaki Elvefa ve Elemel mezarlığında toprağa verildiğini açıkladı. Dün "68" Mısır devlet televizyonu, duruşması sırasında yaptığı konuşmanın ardından bayılan Mursi'ye müdahsle edilmeye çalışıldığını ancak Mursi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ailenin Avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin, Şarkiye'deki El Adva köyünde aile mezarlığına gömülmek istediğini vasiyet etmesine rağmen, ailesinin Kahire'de toprağa verilmesini kabul ettiğini söyledi. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel

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