18.06.2019 16:46
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Mursi için Bağcılar'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için Bağcılar

MAHKEME salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bağcılar'da öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı.

MAHKEME salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bağcılar'da öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı.  68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bugün tüm Türkiye'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bağcılarlılar da Mursi'ye karşı son görevini yapmak için öğle namazının ardından Bağcılar Merkez Camisi'nde saf tuttu. Burada kılınan gıyabi cenaze namazına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Mısır, Muhammed Mursi, Bağcılar, Güncel

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