19.06.2019 15:58
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Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındıİSTANBUL,(DHA)- MAHKEME salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Esenler'de öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı
İSTANBUL,(DHA)- MAHKEME salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Esenler'de öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için son görevini yapmak için Esenlerli vatandaşlar öğle namazının ardından Esenler Merkez Camisi'nde saf tuttu. Esenlerde hayatını kaybeden iki vatandaşın cenaze namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(Tür: İstanbul)Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Kaynak: DHA
Mısır, Muhammed Mursi, Esenler, Güncel

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