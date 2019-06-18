Mursi için gıyabi cenaze namazı (1)

- Hacı Bayram
Camisinin havadan görüntüleriGıyabi cenaze namazı kılmak için toplanan vatandaşlardan görüntülerTBMM Başkanı Mustafa Şentop
'tan detayAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün camiye gelişiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın konuşmasıANKARA - Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de iştirak etti. (1)