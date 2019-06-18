18.06.2019 15:05
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mursi için gıyabi cenaze namazı

Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sivas'ta, tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve yüzlerce vatandaş gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yaptığı duanın ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
Cami avlusunda üzerinde Muhammed Mursi'nin fotoğrafının da bulunduğu "Çocuklarımız bizim için 'onlar adamdı' diyecekler" yazılı pankart açıldı.
Kaynak: AA
Mısır, Sivas, Muhammed Mursi, Güncel

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