Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'da, Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde öğle namazı sonra bir araya gelen vatandaşlar saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazı sonrası tekbir getirildi, şehitler için dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli'de İl Müftülüğü tarafından, tarihi Fevziye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın kıldırdığı namaza, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından cami önünde basın açıklaması yapıldı.

Dönem başkanı ve Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, yaptığı açıklamada, Mısır'ın demokratik seçimle gelen ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından şehit olduğunu söyledi.

Mursi'nin, dünkü duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edildiğini aktaran Yaşlık, şöyle devam etti:

"Mursi'nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha birkaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi'yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir." şeklinde konuştu.

Mısır'daki siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması, Sisi cuntasının uluslararası mahkemelerde yargılanması için çalışma başlatılması çağrısında bulunan Yaşlık, "Mursi'nin şehadeti, uluslararası bir heyet tarafından incelenmeli ve tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Bir cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümü ardından adaleti sağlamaya çalışmalı. Yaşasın Mısır direnişi." dedi.

Açıklama sırasında Mısır bayrakları taşıyan kalabalık, Mursi lehinde ve Sisi aleyhinde sloganlar attı.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gebze ilçelerinde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce

Düzce'de, Cedidiye Cami'de bir araya gelen vatandaşlar öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından vatandaşlar dua etti.

Gıyabi cenaze namazına çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Müftü Can, İslam davası uğrunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin değerli ve önemli bir isim olduğunu söyledi.

Can, İslam davasının kutlu bir dava olduğunu belirterek, "Bu dava yolunda can ve baş veririz ama namusumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi, dinimizi, devletimizi, devletimizin başını hiçbir alçağa, hiçbir kafire teslim etmeyiz. Menderes'i ipe götürenler hala bu ülkede de yok olmadı. Eğer güç bulsalar bir çoğumuzu götürecekler. Allah fırsat vermez inşallah, gidersek de güle güle gideriz." şeklinde konuştu.

Karabük

Karabük'te, Mursi için İl Müftülüğü tarafından Yenişehir Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da, İl Müftülüğü tarafından, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Şadırvan Camisinde bir araya gelen vatandaşlar saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay ile vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu'da, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıd Camisi önünde öğle namazının ardından Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Gıyabi cenaze namazına çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Yeni Cami'de bir araya gelen vatandaşlar öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazına çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

