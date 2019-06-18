18.06.2019 15:51
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

İzzetpaşa Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.

İzzetpaşa Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.
Namaza Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turhan Karahan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından 160 sivil toplum kuruluşundan oluşan platform üyeleri adına açıklama yapan İHH Şube Başkanı Metin Kılıç, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sistematik işkence ve ihmaller sonucu şehit olduğunu söyledi.
Mursi'nin davası uğruna şehit olduğuna işaret eden Kılıç, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.Mursi için gıyabi cenaze namazı
Kaynak: AA
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