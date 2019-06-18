İzzetpaşa Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
tarafından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.
Namaza Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları
, AK Parti
İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Saadet Partisi
İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turhan Karahan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından 160 sivil toplum kuruluşundan oluşan platform üyeleri adına açıklama yapan İHH
Şube Başkanı Metin Kılıç
, Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin sistematik işkence ve ihmaller sonucu şehit olduğunu söyledi.
Mursi'nin davası uğruna şehit olduğuna işaret eden Kılıç, Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.