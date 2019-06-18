Mısır
'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatı dolayısıyla Samsun
ve ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Çarşamba Abdullahpaşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını, İlçe Müftüsü Osman Karagöz
kıldırdı.
Cenaze namazına Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım
, Belediye Başkanı Halit Doğan
, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti
İlçe Başkanı Taner Özden ile vatandaşlar katıldı.
Bafra
Bafra Büyük Cami'de öğlen namazını müteakip Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, namazdan önce yaptığı konuşmada, Muhammed Mursi'nin asil bir duruşun timsali olduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Burada Memur-Sen, Anadolu Gençlik Derneği
, Erbakan Vakfı
, Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı
Bafra temsilciliği, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Bafra şubesi tarafından da ortak basın açıklaması yapıldı.
Gıyabi cenaze namazına Kaymakam Ahmet Adanur
, Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Havza
Havza Müftülüğünün organizasyonunda Kevser Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan gıyabi cenaze namazına Kaymakam Metin Yılmaz
, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, Müftü Vekili Arslan Kıbrıs
Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.