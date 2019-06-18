- Cenaze namazından görüntüAK Parti
İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasından görüntü Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazıAYDIN - Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Aydın
'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.İl Müftüsü Ercan Aksu
, Bey Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.Namazın ardından Muhammed Mursi için dua edilirken, AK Parti İl Başkanlığınca da İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.İl Başkanı Ömer Özmen
, yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.Özmen, "Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizi en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı tek 'dur' diyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'dır." ifadelerini kullandı.