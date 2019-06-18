18.06.2019 16:56
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

- Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in basın açıklamasını okuması Dua edilmesi Gıyabi cenaze namazı Mursi için gıyabi cenaze namazı NİĞDE - Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in basın açıklamasını okuması
Dua edilmesi
Gıyabi cenaze namazı Mursi için gıyabi cenaze namazı
NİĞDE - Niğde'de, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade etti.
Açıklamanın ardından Mursi için dua edildi.
Öğle namazı sonrası Muhammed Mursi için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı namaza, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Mursi için gıyabi cenaze namazı
Kaynak: AA
Niğde, AK Parti, Muhammed Mursi, Güncel

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