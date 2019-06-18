- Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in basın açıklamasını okumasıDua edilmesiGıyabi cenaze namazı Mursi için gıyabi cenaze namazıNİĞDE - Niğde
'de, Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.AK Parti
İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ömer Halisdemir
Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade etti.
Açıklamanın ardından Mursi için dua edildi.
Öğle namazı sonrası Muhammed Mursi
için Fatih Sultan Mehmet
Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık
'ın kıldırdığı namaza, AK Parti
İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.