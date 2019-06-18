18.06.2019 18:37
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mursi için gıyabi cenaze namazı

Bingöl'de, hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bingöl'de, hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde ikindi namazı sonrası Saat Kulesi önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Mursi için dua okudu, ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.
Grup adına açıklama yapan Yusuf Boğatekin, Mursi'nin ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Mursi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve İslam alemine başsağlığı dileyen Boğatekin, İslam coğrafyasında yaşayan bütün insanların kardeşlik duyguları içinde olması gerektiğini söyledi.
"Bugün Mısır, Filistin ve Arakan ne ise Türkiye de odur." diyen Boğatekin, dayanışma bilincinin diri tutulması gerektiğini belirtti.
Boğatekin, şehitlerin kanının İslam davasını daha da güçlendireceğini kaydetti.
Ellerinde Mursi'nin fotoğrafları ile dövizler taşıyan grup, okunan duaların ardından dağıldı.
Kaynak: AA
Mısır, Bingöl, Muhammed Mursi, Güncel

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