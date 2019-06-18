- Camiden görüntüCemaatten görüntüNamaz kılınmasından görüntüALDAP adına konuşan Sıddık Uyar Mursi için gıyabi cenaze namazıANTALYA - Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.Alanya
ilçesinde de Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından Emine Özmüftüoğlu Camisi bahçesinde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.
ALDAP adına konuşan Sıddık Uyar, "Değerli insanlar yaşadıkları zamanın, zeminin merhametsizliğine uğrasa da onlar yaşadıkları dönemlerde hapishanelere, zindanlara düşse de toprak altına düşen bir tohum, hazine gibi değerlerini kıymetlerini muhafaza ederler. Bugün de Muhammed Mursi de bunun bir örneğidir."