18.06.2019 19:30
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Mursi için gıyabi cenaze namazı

- Camiden görüntü Cemaatten görüntü Namaz kılınmasından görüntü ALDAP adına konuşan Sıddık Uyar Mursi için gıyabi cenaze namazı ANTALYA - Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Camiden görüntü
Cemaatten görüntü
Namaz kılınmasından görüntü
ALDAP adına konuşan Sıddık Uyar Mursi için gıyabi cenaze namazı
ANTALYA - Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Alanya ilçesinde de Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından Emine Özmüftüoğlu Camisi bahçesinde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.
ALDAP adına konuşan Sıddık Uyar, "Değerli insanlar yaşadıkları zamanın, zeminin merhametsizliğine uğrasa da onlar yaşadıkları dönemlerde hapishanelere, zindanlara düşse de toprak altına düşen bir tohum, hazine gibi değerlerini kıymetlerini muhafaza ederler. Bugün de Muhammed Mursi de bunun bir örneğidir."Mursi için gıyabi cenaze namazı
Kaynak: AA
Mısır, Muhammed Mursi, Güncel

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