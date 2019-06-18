18.06.2019 19:43
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Mursi için gıyabi cenaze namazı - ISPARTA

Isparta'da, sivil toplum kuruluşları tarafından, hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Isparta'da, sivil toplum kuruluşları tarafından, hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kentte faaliyet gösteren STK temsilcileri ve üyeleri, çok sayıda vatandaşın katılımıyla Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Namaz sonrasında ellerinde dövizlerle cami önünde toplanan grup, burada tekbir getirip, slogan attı.
STK'lar adına açıklama yapan Hüseyin Özçelik, Mursi'nin şehadetinin zulme karşı öfkelerini artırdığını söyledi.
Her şehedatin bir kıyamın işaret fişeği olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle devam etti:
"Siyonizmin uşağı Sisi cuntası ve arkasındaki destekçilerini lanetliyoruz. Empryalizmin İslam dünyasındaki karanlık oyunlarını boşa çıkarmaya ahd ediyoruz. Türkiye olarak 6 yıldır Mısır halkını, Mursi ve yol arkadaşlarını, Rabia direnişinin yiğit evlatlarını yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da kardeşlerimizin yanunda durmaya devam edeceğiz. Zindanlarda esir tutulan kardeşlerimizin sesi ve duası olmaya devam edeceğiz."Mursi için gıyabi cenaze namazı - ISPARTA
Kaynak: AA
Isparta, Muhammed Mursi, Güncel

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