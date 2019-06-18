18.06.2019 15:42
Haberler» Güncel» Haber

Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Düzce'nin Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi içi gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce'nin Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi içi gıyabi cenaze namazı kılındı.
Türk otağından esinlenilerek inşa edilen "Akçakoca Merkez Camisi"nde öğlen namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra dua etti.
Gıyabi cenaze namazına, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynaşlı ilçesi Merkez Yeni Camisi'nde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.
İlçe Vaizi Ramazan Şemsettin Ünal tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası vatandaşlar Mursi ve tüm şehitler için dua etti.
Kaynak: AA
kaynaşlı, akçakoca, muhammed mursi, cenaze, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:49 Nusaybin'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
15:49 Bakan Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur
15:49 Karlıova Belediyesinden temizlik seferberliği
15:49 DEAŞ bağlantılı terör örgütü Malezya açıklarında 10 kişiyi kaçırdı
15:49 Mısır'da AA ve TRT sitelerine erişim engeli
15:49 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR
15:49 DİYARBAKIR'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI