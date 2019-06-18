18.06.2019 15:56
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Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkeli ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkeli ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. Mursi, 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için Türkeli Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı kıldırdı.

Cenaze namazında konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, Cumhurbaşkanı Mursi'nin batılı devletlerin oyunuyla hapse mahkum edildiğini belirterek, "Rabb'ime şükürler olsun ki onların öldürmesine müsaade etmedi. Muhammed Mursi, kendi kendine rahatsızlanarak vefat etti, şehit oldu" dedi.

Tüm yurtta gıyabi cenaze namazının kılındığını dile getiren Gargı, "Tüm merkez camilerimizde gıyabi cenaze namazı kılınacak, camilerimizde Mursi için dua edilecek. Rabb'im şehadetini kabul etsin" dedi. - SİNOP
Kaynak: İHA
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