Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok." dedi.

Cami avlusunda vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan daha sonra gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, sözlerine "Her şeyden önce şehidimiz Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını akdetmiş bulunuyoruz." diye başladı.

Bazı hassasiyetleri dile getirmeden edemeyeceğini, Mursi'nin dün akşam Türkiye saatiyle 19.00 sıralarında duruşma esnasında vefat ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır yok mu mudur bu düşündürücüdür. Şahsen benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Zira o kadar ki ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak ve Muhammed Mursi'nin vasiyeti var. Vasiyetinde Muhammed Mursi ölümünde köyüne defnedilmesini arzu etmiş. Bunlar bunu tabii kabullenemedi ve Sisi burada da yine aynı anlayışını, aynı zulmünü devam ettirdi. O neydi? Kardeşlerim, şunu unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez. Sisi zulmünü bu şekilde devam ettiriyor."

Son dönemde, çok kısa zaman içerisinde 50'yi aşkın genciyle, yaşlısıyla idama karar verilen Mısır mahkemelerinde, onamanın Sisi'den çıktığını aktaran Erdoğan, 7 gencin bir anda idama götürüldüğünü, bu gençlerle ilgili de dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Erdoğan, "Avrupa Birliği idamı yasaklar arasında konuştuğu halde, Mısır'daki toplantıya ne yazık ki bizzat Avrupa Birliği üyesi ülkeler katılarak o katil, zalim Sisi ile bir arada olmuşlardır. Şunu unutmayalım, güzel bir sözdür bizde biliyorsunuz, zalimler için yaşasın cehennem... Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Yani Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin bunlar naaşından korkacak kadar hafiftirler. Bunlar da yürek yok. Bunlarda yürek olmadığı gibi bunlar maalesef bizlere karşı da aynı tutum, aynı tavır içindeler. Fakat biz Müslümanlar olarak dik duracağız. Asla inandıklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Biz biliyoruz ki, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz anlamazsınız, bilmezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Mursi'nin şu anda şehitlerden olduğunu belirterek, bazılarının demokrasi şehidi ifadesini kullandığını, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Mursi'nin özeliğinin demokratik yolla Mısır'da seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Batı buna dahi tahammül edemedi. Şu ana kadar hiçbir şey duydunuz mu? Duymadınız. Kolay kolay da duymayacaksınız." dedi.

"Şahsıma 'Senin de akıbetin Mursi gibi olacak' diyenler vardı"

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'ye gıyabi cenaze namazının kılınmasıyla ilgili attığı adımla Müslümanlar olarak bir görevi ifa etmenin manevi hazzı içerisinde olunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun, tezkiye yerine getirildi. Zaten defni ifa edildi sabah 05.00 gibi. Bu kadar korkaklar. Biz de burada gıyabi cenaze namazımızı kıldık. Allah sizlerden de razı olsun. Rabbim birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin. Unutmayın bu ülkede de Sisi'ler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz ve onların karşısında hatırlayın şahsıma karşı da 'Senin de akıbetin Mursi gibi olacak' diyenler vardı. Bunlar bir şeyi hala anlayamadılar. O da şehadeti anlayamadılar. Eğer şehadeti anlamış olsaydılar bunları konuşmazlardı. İnşallah sonu bu işin de hayır olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim inşallah ülkemizde ve tüm dünyada zalimlere fırsat vermesin."

Erdoğan'ın, konuşmasının ardından dua okundu.

"Hakikatleri zalimlerin yüzüne haykırarak ömrünü tamamladı"

Erbaş da ömrünü hak, hakikat, İslam'ın ilkelerini, insanların yaşaması için anlatmakla geçiren ve milletinin iradesini yönetime taşıyarak Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin dün itibariyle hakkın rahmetine kavuştuğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın her nefsin ölümü tadacağını haber verdiğini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimi insanlar yatağında ölümü tadar, kimi insanlar hasta olur tadar ama kimisi de şehadet şerbetini içerek, ölüm hakikatini tadarlar. Bazı şehitler er meydanlarında kılıçlarıyla, düşmanların, zalimlerin karşısında şehit olurlar, bazı şehitler de bazı insanlar da bazı kahramanlar da zalimlerin karşısında hakikatleri haykırarak ömrünü geçirir ve öyle şehit olurlar. İşte merhum Muhammed Mursi, bu hakikatleri zalimlerin yüzüne ömrü boyunca haykırarak ömrünü tamamladı ve şehadet şerbetini içti. Rabbim bütün gençlerimizi, bütün çocuklarımızı böyle insanları örnek alarak yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin."

Her vefat eden insanın ardından tezkiyede bulunmanın ve helalleşmenin İslam inancını gereği olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, Mursi için helallik istedi.

Cenaze töreninden notlar

Cemaat, cenaze namazı öncesi tekbir getirdi. Cenaze namazına katılan bazı vatandaşlar rabia işareti yaparken, bazı vatandaşlar rabia flaması, Mursi ile Erdoğan'ın fotoğrafı, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıdı.

Vatandaşlar "İşte ordu işte komutan", "Şehit Mursi onurumuz" sloganları ile Arapça darbecilerin ülke yönetiminden çekilmesinin dile getirildiği sloganlar atıldı. Cami bahçesine asılan bazı afişlerde ayetlerden sözler yer aldı.

Mursi'nin demokrasi mücadelesi verirken dile getirdiği "Dünyada bir eksik, cennette bir fazlayız", "Kardeşim, sen özgürsün" sözlerinin yanı sıra Mursi'ye ithafen üzerinde "Aziz şehidimiz Muhammed Mursi'ye rahmet, Sisi cuntasına ve destekçilerine lanet olsun", "Ey şehid; Azminle, cesaretinle ve izzetinde örnek oldun! Her zaman gönüllerimizde ve dualarımızdasın" pankartları asıldı.

Namaza Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Mehmet Ali Şahin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmud Hüseyin, eski Mısır Basın Yayın ve Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, Gelecek Partisi Genel Başkanı Eymen Nur, Gelişim Parti Genel Başkanı Tarık Zumur, Islah Partisi Genel Başkanı Atiye Adlen, Fazilet Partisi Genel Başkanı Mahmud Fetih, Mısır Yurt Dışı Parlamento Başkanı Muhammed El Fıki, eski Mısırlı bakanlar ve milletvekilleri de cenaze namazında yer aldı.

