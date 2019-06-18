18.06.2019 15:28
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Mursi için gıyabında cenaze namazı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yaşamını yitiren Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yaşamını yitiren Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hatay
Hatay'da Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırıldı.
Mursi için duaların edilmesinin ardından açıklama yapan İHH Antakya Temsilcisi İsmail Okay, Mursi'nin şehadetinin tüm İslam dünyasına yasa boğduğunu belirterek, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmün bir kez daha dile geldiğini kaydetti.
Camiye gelen bazı kadınların ellerinde 'Kahrolsun İsrail, İşbirlikçi Amerika' yazılı dövizler taşıdı.Mursi için gıyabında cenaze namazı
Kaynak: AA
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