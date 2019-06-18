Mursi için gıyabında cenaze namazı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yaşamını yitiren Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.Adana'da, öğle namazının ardından vatandaşlar Yeni Cami bahçesinde bir araya geldi.İl Müftüsü Hasan Çınar, burada yaptığı konuşmada, ölümlerin en güzelinin şehitlik olduğunu söyledi.İslam davası için Allah yolunda ruhunu teslim edenlerin şehit olduğunu, Mursi'nin de şehitlik mertebesine ulaştığını aktaran Çınar, "Ey Mursi, Müslüman olarak dik durdun, ayrılmadın, zalimlere karşı iki büklüm olmadın, firavunun çocukları karşısında eğilmedin, bükülmedin ve şehadet şerbetini yudumladın. Hakkını bize helal eyle ey şehit Mursi." diye konuştu.Çınar, konuşmasının ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.Namazın ardından Mursi'ye dua edildi.MersinMersin'de Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de Mursi için cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi kıldırdı.Dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü belirtti.İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini ifade eden Ateş, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir." dedi.Sivil toplum örgütleri adına da Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz bir konuşma yaptı.Gıyabi cenaze namazına Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve vatandaşlar katıldı.HatayHatay'da Ulu Cami'deki gıyabi cenaze namazı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırıldı.Mursi için duaların edilmesinin ardından açıklama yapan İHH Antakya Temsilcisi İsmail Okay, Mursi'nin şehadetinin tüm İslam dünyasına yasa boğduğunu belirterek, Mısır'da unutulmaya yüz tutmuş zulmün bir kez daha dile geldiğini kaydetti.Camiye gelen bazı kadınların ellerinde 'Kahrolsun İsrail, İşbirlikçi Amerika' yazılı dövizler taşıdı.OsmaniyeOsmaniye'de de Muhammed Mursi için Enver-ül Hamit Camisi'nde cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Mısır'ın son seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin kafesler içinde şüpheli bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.Mursi'nin halkın oylarıyla seçilmesine rağmen askeri bir darbeyle indirildiğini hatırlatan Tahiroğlu, "Dünyanın neresinde zulme, haksızlığa uğramış, inancından, ibadetinden, yaşantısından, kılık kıyafetinden dolayı haksızlığa uğramış her insanın Türk milleti yanında olmuştur. Bugün burada da bu nedenle Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze namazını kılıyoruz." diye konuştu.Kılınan namazın ve edilen duaların ardından kamu kurum temsilcileriyle sivil toplum örgütü üyeleri, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.Burada bir açıklama yapan AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Kemal Yalçın, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü dile getirdi.İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin 2013 tarihinde askeri bir darbeyle devrildiğini anımsatan Yalçın, "2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.Kadirli Merkez Hamidiye Camisi'nde de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.