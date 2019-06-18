Mursi için gıyabında cenaze namazı

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Giresun, Rize, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun Hacı Miktat Camisi'nde, öğle vakti, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazına Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Mursi için dua edildi.

Cenaze namazı sonrası AK Parti İl Başkanlığınca Atatürk Meydanı'nda, Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın da katıldığı grup adına basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Kenan Tatlı, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Tatlı, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidi olduklarını ve insanlığın, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacağını kaydetti.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Memur Sen Giresun Şube Başkanı Sami Şimşek de cami avlusunda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Şimşek, Mursi'nin hayatı boyunca duruşu, gayreti, samimiyetiyle inşa ettiği çağrının, şehadetiyle taçlandığını söyledi.

Rize

Rize Müftülüğünce Sahil Camisi'nde öğleyin kılınan gıyabi cenaze namazına, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü İsmail Yalçın, müftü yardımcıları Naci Çakmakçı, Abdullah Köseoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalçın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mursi ve şehitler için dua edildi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Mursi için dua edildi.

Memur-Sen Ordu Şubesi ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, namaz sonrası basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Ordu Şubesi Üyesi Şükrü Karadeniz, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün şehit olduğunu söyledi.

Karadeniz, Mursi'nin şehadetinin, uluslararası bir heyet tarafından incelenmesi ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bir cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümü ardından adaleti sağlamaya çalışmalı." dedi.

Gümüşhane

Gümüşhane Merkez Kemaliye Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Osman Ayas, namaz öncesi yaptığı konuşmada, Mursi'nin mücadelesinin kendisine şefaatçi olmasını dileyerek dua etti.

Ayas'ın duasının ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

AK Parti İl Başkanlığınca da Mursi'nin ölümü nedeniyle Fatih Parkı'nda basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan İl Başkan Yardımcısı Bayram Karabulut, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mursi'nin inandığı dava uğruna ömrünü adayan bir şahsiyet olduğunu aktaran Karabulut, "Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Artvin

Artvin Müftü Vekili Numan Öztürk tarafından Merkez Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, Vali Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Güven, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Mursi için dua edildi.

AK Parti İl Başkanlığınca da Mursi'nin ölümü nedeniyle basın açıklaması yapıltı.

Parti binasında bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını İl Başkan Yardımcısı Sıddık Dalkılıç okudu. Dalkılıç, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü vurguladı.

Trabzon

Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde öğle ezanı öncesi Mursi için sela okundu.

Gıyabi cenaze namazı öncesi konuşan İl Müftüsü Osman Aydın, Mursi'nin örnek olabilecek bir hayat yaşadığını ifade ederek, "Rabb'im merhumu, bütün şehitlerimizi ve bizi, Peygamberimize komşu eylesin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin." dedi.

Aydın daha sonra Mursi için saf tutan vatandaşlara gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından dua edildi.

Trabzon'daki 50 sivil toplum örgütü temsilcileri adına İHH Genç Birim Sorumlusu Abdulkadir Yılmaz, gıyabi cenaze namazı sonrasında İskenderpaşa Cami önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında vatandaşlar, Mursi'nin fotoğrafları ile çeşitli dövizler taşıyarak tekbir getirdi. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ahmet Karadeniz, partisince düzenlenen basın toplantısında, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi'nin, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü belirtti. Karadeniz, insanlığın zulme direnenleri ve zalimleri unutmayacağını vurguladı.

Kaynak: AA