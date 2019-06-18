18.06.2019 12:31
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Mursi için Kanada'da gıyabi cenaze namazı

Mursi için Kanada

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kanada'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kanada'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Kanada'nın Mississauga kentinde yüzlerce kişi gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mursi, sabah saatlerinde ailesinin ve avukatının katıldığı törenle toprağa verildi.

Öte yandan Mursi'nin ölümü, ihmal olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. - OTTAWA
Kaynak: İHA
Kanada, Muhammed Mursi, Güncel

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