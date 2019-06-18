18.06.2019 15:59
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Mursi için Manyas ve Sındırgı'da gıyabi cenaze namazı

Mursi için Manyas ve Sındırgı

Mısır'ın seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Manyas ve Sındırgı'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Manyas ve Sındırgı'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için öğle namazı sonrası Manyas ve Sındırgı'da camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Manyas'ta imam Niyazi Yalçın, Mursi'nin hak ve adalet yolunda şehadete erdiğini belirterek, "Allah inşallah Müslüman kardeşlerimize böyle ölümler nasip eder "diyerek, cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sındırgı'da kılınan gıyabi cenaze namazına STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, partililer ve vatandaşların katılımı ile kılındı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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