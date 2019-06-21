21.06.2019 19:55
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Mursi için Midyat'ta gıyabi cenaze namazı

Mursi için Midyat

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Mısır 'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bahçelievler Mahallesinde Hz. Veysel Karani Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Cami çıkışında Midyat Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan İbrahim Akar, Bugün burada, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirdi.
"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm İslam alemine sabırlar niyaz ediyorum." diyen Akar, Sisi ve destekçilerini lanetlediklerini belirtti.
Akar, başta Mursi olmak üzere idam edilen gençlere de Allah'tan rahmet, ailelerine ve bütün İslam ailemine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Mısır , Midyat , Muhammed Mursi , Kültür Sanat

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