Mursi için Nusaybin'de gıyabi cenaze namazı

Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Nusaybin
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Tarihi Zeynel Abidin
Cami'sinde İlçe Müftüsü Usame Anlağan tarafından kıldırılan namazın ardından dua okundu.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Nurettin Şimşek, Mursi'ye Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.
"Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz." diyen Şimşek, Mursi'nin ailesine ve İslam alemine başsağlığı diledi.