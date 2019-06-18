18.06.2019 15:17
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Mursi için Nusaybin'de gıyabi cenaze namazı

Mursi için Nusaybin

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Nusaybin ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Nusaybin ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Tarihi Zeynel Abidin Cami'sinde İlçe Müftüsü Usame Anlağan tarafından kıldırılan namazın ardından dua okundu.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Nurettin Şimşek, Mursi'ye Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.
"Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz." diyen Şimşek, Mursi'nin ailesine ve İslam alemine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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