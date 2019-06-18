18.06.2019 21:20
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Mursi'nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından yapılan protestolara ise Mısır güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu El-Adve köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra protesto gösterisi düzenlenmesi üzerine Mısır güvenlik güçleri eylemcilere müdahale etti. Yerel kaynaklar, vatandaşların böyle kapsamlı bir müdahaleyi beklemediklerini belirterek, onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Protesto gösterisi düzenleyen vatandaşların Mursi'nin ölümü hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmasını talep ettikleri kaydedildi. - KAHİRE
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel

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