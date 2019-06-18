18.06.2019 23:50
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Mursi'nin oğlundan evlerde gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı

Mursi

Mısır'da dün hayatını kaybeden seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, evlerde babası için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yaptı.

Mısır'da dün hayatını kaybeden seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, evlerde babası için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yaptı.
Ahmed Mursi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Lütfen evlerinizde ailelerinizle bile olsa babam için gıyabi cenaze namazı kılın." ifadesini kullandı.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.
Mursi'nin cenazesi bugün yerel saatle 05.00'te başkent Kahire'nin doğusunda yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verilmişti. Define, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmamıştı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel

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