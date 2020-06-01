Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti

Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçtiVAN'ın Erciş ilçesinde yalnız yaşayan Mürvet Şener'in (80) bahçesindeki otlar, Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından biçildi.

01.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:37
Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti
VAN'ın Erciş ilçesinde yalnız yaşayan Mürvet Şener'in (80) bahçesindeki otlar, Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından biçildi.
Erciş ilçesinin Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde oturan bir oğlu başka şehirde yaşayan bir oğlu da cezaevinde olan Mürvet Şener, bahçesindeki otlar nedeniyle gezemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Mahalleye gelen ekipler, kısa sürede bahçeyi otlardan temizledi. 65 yaş üstü için uygulanan kısıtlama nedeniyle dışarı çıkması yasak olan Mürvet Nine, isteğini geri çevirmeyen ekiplere teşekkür etti. Mürvet Nine’nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel, Haber

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