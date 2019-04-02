Mürvet Pek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA YALIHÜYÜK belediye başkan adayı olan Mürvet Pek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA YALIHÜYÜK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mürvet Pek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA YALIHÜYÜK adayı Mürvet Pek kimdir? BTP KONYA YALIHÜYÜK adayı Mürvet Pek yüzde kaç oy aldı?

Mürvet Pek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA YALIHÜYÜK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mürvet Pek YALIHÜYÜK ilçesinde % 1,29 oranında oy almıştır. YALIHÜYÜK ilçesinde % 1,29 oranında oy olan Mürvet Pek adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA YALIHÜYÜK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.