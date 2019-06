Murzioğlu: "Ne kadar övünsek az"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hazırladığı raporda 2018 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firma arasında giren 8 Samsunlu firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. En fazla ihracat yapan ilk 1000 firmasının duyurulduğu rapora, geçen yıl 6 firmayla giren Samsun, bu yıl 8 firmayla listeye girdi. Açıklanan raporda 118 milyon 438 bin 971,10 dolarlık ihracatıyla Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. listede 132'inci sırada yer alırken, Sampa Otomotiv San. Tic. A.Ş. 88 milyon 691 bin 198,32 dolarlık ihracatıyla 195'inci sırada kendine yer buldu. Sürsan Su Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin 55 milyon 75 bin 512,35 dolarlık ihracatıyla 333'üncü sıradan girdiği listeye, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ise, 44 milyon 234 bin 223,05 dolarlık ihracatıyla 446'ıncı sıradan listeye girdi. AS Çelik Döküm İşleme Sanayi 31 milyon 669 bin 192,05 dolarlık ihracatıyla 655'inci sıradan listede yer alarak Samsun'un gururu oldu.



28 milyon 984 bin 694,97 dolarlık ihracatıyla 735'inci sıradan listeye giren bir firma, isminin açıklanmasını istemedi. Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. 23 milyon 387 bin 412,82 dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin ilk 1000 firması arasında 920'inci basamaktan listeye girerken, Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. de 22 milyon 178 bin 178,11 dolarlık ihracatıyla 978'inci basamaktan listeye girerek, Samsun'un göğsünü kabarttı.



Murzioğlu: "Ne kadar övünsek azdır"



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, TİM'in açıkladığı, '2018 İlk 1000 İhracatçı Firması' listesinde yer alan firmaları başarılarından dolayı kutladı. Listede, Samsun ihracatçı firmalarının etkin olarak yer almasının, kent ekonomisi adına gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Murzioğlu, "Listeye giren tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. İhracatta ilk bin sırada Türkiye'nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan sekiz firmamız kentimizin gururu olmuştur. Kentimizin üreten, katma değer yaratan yıldızlarıyla ne kadar övünsek azdır. Bu firmalarımızın hepsi tüm zorluklara rağmen listede yer almalarının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Artık şehirlerin büyüklüğü nüfuslarıyla değil, yaptıkları ihracatla anılıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracatın kalkınmada ne denli önemli bir faktör olduğunun farkındayız. Bu nedenle temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek ki, Samsun'un böyle bir potansiyeli de var. Samsun'un ihracatta hedef olarak koyduğu stratejiler belirlendi. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız. Artık, her kesimiyle ekonomiye odaklanma zamanıdır. Yükselen ve katma değeri yüksek ihracat için, ekonomi gündemimizin ilk maddesi olmalı. Türkiye hepimizin. Artık, 82 milyonun geleceği için hep beraber çalışma zamanı, birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı. Çünkü ülkemizin de, Samsunumuzun da, istediğimiz hedefe ulaşması için gücü de var potansiyeli de" diye konuştu. - SAMSUN

