Murzioğlu, Yavuz'a başarı diledi

İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun TSO'ya veda ziyaretinde bulundu.İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un tayini çıkması dolayısıyla yaptığı veda ziyaretinde, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Çakır, Kerem Tüfekçi, Erkan Malkoç, Meclis Başkan Yardımcısı Ergin Yazıcıoğlu yer aldı.Murzioğlu, teşekkür ettiZiyarette, Vedat Yavuz'a yeni görev yerinde başarılar dileyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle, görev süreniz boyunca, Samsunumuzun huzur, güven ve asayişini sağlamak adına yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızdan dolayı şahsım ve Samsun TSO adına teşekkür ediyorum. Oda olarak her zaman güzel bir diyalog içinde olduk. Başarılı çalışmalarınıza yeni görev yerinizde de devam edeceğinizden kuşkumuz yok. Yolunuz açık olsun. İnşallah bundan sonra da iyi ilişkilerimiz devam edecek" dedi.Yavuz: "Onur duydum"Samsun'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirten Vedat Yavuz ise, "Buradan, görev sürem boyunca bütünleştiğimiz ve her zaman yanımızda desteğini gördüğümüz Samsun halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerle de her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduk. İnşallah bundan sonra da sağlamış olduğumuz güzel diyaloğu sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN