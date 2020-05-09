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MUŞ 107 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya alındı

107 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya alındı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 107 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantina altına alındı.

09.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:47
107 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya alındı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 107 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Almanya'dan kalkan uçakla 107 kişi, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inenler sağlık ekiplerinin buradaki kontrol işlemlerinin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle, dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Karanfillerle karşılanan ve yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının ise Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı kaydedildi. Ayrıca karantinada kalacak olan vatandaşlar için yurttaki tüm hazırlıklar tamamlanırken, karantinada kalacak misafirlerin odalarına el dezenfektanı, kişisel bakım ürünleri, çay, şeker, diş fırçası ve macunu ile havlu ve terlik bırakıldığı öğrenildi. MUŞ 107 Türk vatandaşı Muş’ta karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultan Alparslan, Almanya, AFAD, Muş, Güncel, Haber

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