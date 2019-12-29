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Muş 2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele

2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadeleMuş'ta etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmaya başladı.

29.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:14
2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele
'ta etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmaya başladı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu 2 bin 600 rakımlı Üçevler grup köy yolunda 2 metreye yakın karı temizlemeye çalışan ekiplerinin çalışmalarını yoğun sis etkiledi.
Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle merkeze bağlı 56 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipinin etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, merkezle bağlantısı kesilen köylerin yollarını açmak için çalışma başlattı. İş makineleri ve ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığı köy yollarının büyük bir bölümü temizlendi.
Ekipler, 9 köy ve 22 mezranın yolunun geçtiği 2 bin 600 metre rakımdaki Üçevler grup köy yolunda zor anlar yaşadı. 2 metreye ulaşan kar kalınlığının yanısıra yoğun sisin de etkili olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 30 kilometrelik yolu açmak için uzun süre çalıştı. Zorlu geçen iki günün ardındann yolu kapanan 56 köyün merkezle yeniden bağlantısını sağladı.
Muş 2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele

Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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