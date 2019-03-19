Muş 20 Yıldır Nehir ve Derelerden Taş Topluyor

Muşlu Yavuz Koç (45), yaklaşık 20 yıldan beri nehir, çay ve derelerden topladığı taşları biriktiriyor. Evinde geniş bir taş koleksiyonu oluşturan Yavuz Koç, arkadaşlarının da doğada buldukları ilginç şekilli taşları kendisine getirdiklerini söyledi. Merkez Kale
Mahallesinde yaşayan evli ve 7 çocuk babası Yavuz Koç (45), 20 yıl önce dere kenarında gezerken gördüğü ilginç şekilli ve renkli taşları toplamaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Koç, ilginç taşları buldukça taş koleksiyonu giçin dağ taş dolaştı. Özellikle akıntının azaldığı sonbahar aylarında nehir, dere ve çay yataklarını gezen Koç, topladığı taşlar için evinde özel bir bölüm oluşturdu. Taşların maddi değerinin olmadığını belirten Yavuz Koç, insan kafasına, yumurtaya benzeyen taşların ilgisini çektiğini bazı taşların ise ışıl ışıl parlamasının hoşuna gittiğini söyledi. Yaz aylarında da yüksek dağları gezdiğini belirten Koç, topladığı taşları evde sergilediğini anlattı. Taşları izlemenin kendisine keyif verdiğini ve stres attığını ifade eden Koç, taş koleksiyonunun adeta bir terapi gibi olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 20 yıldan beri taş koleksiyonu yaptığını belirten Yavuz Koç, arkadaşlarının da buldukları ilginç taşları kendisine getirdiğini bildirdi.
Kale, Merkez, Güncel
Kaynak: DHA