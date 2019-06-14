MUŞ 23 kilometre pedal çevirip çocukları kitapla buluşturdular

23 kilometre pedal çevirip çocukları kitapla buluşturdularMuş
Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri tarafından 'Pedalları iyiliğe Çevir sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında Türkiye
'nin dört bir tarafından gönderilen kitaplar, bisikletlerle köy okulu öğrencilerine ulaştırıldı.
Kent merkezinden kitapları çantalarına yükleyen üyeler, merkeze 23 kilometre mesafedeki Mercimekkale ve Yücetepe ilkokulunde eğitim gören öğrenciler için pedalları iyiliğe çevirdi. Köy okuluna ulaşan üyeler, getirdikleri kitapları öğretmenler eşliğinde öğrencilere dağıttı. Türkiye
ve yurtdışından gelen kitapları bisikletleri ile köy okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden MUBİD üyesi Mizgin Yalçın, 'Derneğimize gönderilen kitapları bisikletlerimizle köy okuluna ulaşmasını sağladık. Bağışçılarımızın bize mektup yazmasını da istedik. Onlarda hem kitapları hem de mektupları gönderdiler. Bizlerde onların duygularını öğrenci ve öğretmenlerimize aktardık. Kampanyamız bir yıl boyunca sürecek. Bize bağışta bulunmak isteyen herkese ulaşmak istiyoruz. Kitap bağışlarınızı bir köy okulunda tebessüme çevirmek üzere hazırız, mutluyuz diye konuştu.
Köy okullarında eğitim gören çocuklar için pedal çevirdiklerini kaydeden Sezgin, 'MUBİD olarak 'Pedallar İyiliğe' sloganıyla başlattığımız bu kampanyanın içerisinde köy okullarına ulaşmak suretiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz bütün köy okullarına ulaşmak. Kampanyamız kapsamında Türkiye
'nin her yerinden bize ulaştılar. Hatta yurtdışından da bağışta bulunanlar oldu. İlkokul ve Ortaokul düzeyinde hikaye, roman, ansiklopedi tarzı kitapları kabul ediyoruz. Amacımız okuma halkalarının genişlemesi, gelişmesi ve dayanışma, yardımlaşmanın, paylaşmanın iller arası, hatta ülkeler arası bir boyutta devam etmesi.ö İfadelerini kullandı dedi.
Öğrenciler bisiklet derneği üyelerine teşekkür ettiler. Dernek üyeleri köydeki çocukları sırayla bisiklete bindirip köy meydanında gezdirdi ve onlarla çeşitli oyunlar oynayarak dolu dolu bir gün geçirdiler.