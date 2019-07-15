MUŞ 251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptı

251 şehit anısına 251 adet 1 TL ile tablo yaptıMUŞLU Doğan Üzel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişinin anısına bastırılan hatıra paralarla tablo yaptı. Mahalle esnafının da yardımıyla topladığı 251 adet 1 TL'yi slikonla tabloya yapıştıran Üzel'in tek isteği 8 ayda tamamladığı eserinin sergilenmesi.Merkez Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan Şemsihan-Asım çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan 25 yaşındaki Doğan Üzel, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde şehit olanların anısına 8 ay süren bir çalışma yaptı. Şehit olan 251 kişinin anısına bir tablo tasarlamayı planlayan Doğan Üzel, 15 Temmuz anısına bastırılan 1 TL'leri toplamaya başladı. Ailesi ve mahalle esnafının da desteğiyle 251 adet 1 TL toplayan Doğan Üzel, kırmızı zemin üzerine tasarladığı ay-yıldız ve 15 Temmuz yazısını hazırladı. 251 adet 1 TL'yi slikonla tabloya yapıştıran Üzel'in çalışması 8 ay sürdü.Hain darbe girişiminin tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisini de üzdüğünü belirten Doğan Üzel, 15 Temmuz 2016 tarihi sonrasında '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına' basılan 1 liraları toplamaya başladım. Ailem, arkadaşlarım ve mahalle esnaflarımızın desteğiyle 251 adet bir lirayı bir araya getirdim. 15 Temmuz'da şehit olan 251 kahramanımızın anısına böyle bir tablo hazırladım dedi.Paraları toplamanın vaktini aldığını belirten Üzel, 15 Temmuz tarihi sonrasında basılan bu paraların 251 adetini bir araya getirmek, zamanımı aldı. Bir araya getirdikten sonra birleştirip, silikon yardımıyla kırmızı bir bez üzerine yapıştırdım. Bu tabloyu hazırlamam yaklaşık olarak 8 ayımı aldı. Tablonun güzel yerlerde değerlendirilmesi, güzel bir yerde görülmesi, sergilenmesi beni çok mutlu eder. Tabloyu yapmam için, paraları toplamam için bana yardımcı olan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, mahalle esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum diye konuştu.