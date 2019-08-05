MUŞ 70'lik atlet

70'lik atlet

Muşlu Hüseyin Dinçer (70) askerde başladığı atletizm sporunu sürdürüyor. Her gün beldede yürüyüşler yapan Dinçer, formunu süt, yoğurt, tereyağı ve balla beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Yaylada süt sağan, traktör süren Dinçer, fırsat buldukça çocuklarla da oyunlar oynuyor. Merkez Kırköy Beldesi'nde yaşayan Hüseyin Dinçer, ilkokula giderken öğretmeni Ali Çıplak'ın teşvikiyle atletizme başladı. Okullar arası düzenlenen bir çok yarışmada dereceler alan Dinçer, askerlik yaparken 3'üncü Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen yarışmada da altın madalya alan Dinçer, atletizm sporunu yaşamının bir parçası haline getirdi. Gençliğinde çalışmak için gittiği İstanbul'dan traktörle 5 günlük yolculuğun ardından Muş'a dönen Hüseyin Dinçer, 3 çocuğunun annesi ilk eşini kaybettikten sonra ikinci evliliğinden 8 çocuğu oldu. Beldede tarım ve hayvancılıkla uğraşırken yürümeyi bırakmayan Dinçer, 9 kilometre uzaklıktaki yaylaya da yürüyerek gidip geliyor. Beldede sürekli yürüyen Dinçer, formunu süt, yoğurt, tereyağı ve balla beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Dinçer, Her gün beldede yürüyüş yapar, koşarım. Beldeden 9 kilometre uzaklıktaki yaylaya yaya olarak gidip gelirim. Yaylada çocuklarla yarışır, sür sağar, yaylanın temiz havasını teneffüs ederim dedi.

Kaynak: DHA